Влюбленные из Рязани сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

На телеканале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Четыре свадьбы», в котором невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из Рязани — Александра и Данила. Александра работает медсестрой в психиатрической больнице, а ее молодой человек – десантник. Влюбленные познакомились на сайте знакомств.

Молодые устроят свадьбу в классическом русском стиле с бюджетом свадьбы 500 тысяч рублей. Фишкой торжества пары станут русские традиции.

Ради победы в шоу Александре и Даниле предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая. Удастся ли влюбленным из Рязани победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы», можно увидеть уже сегодня, 12 января, в 19:00 на телеканале «Пятница!»