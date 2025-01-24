Владелец пострадавшего от БПЛА коттеджа в Рязани оказался не цыганским бароном, а работником склада

Появилась уточнённая информация о семье, которой принадлежит коттедж, пострадавший ночью 24 января во время налёта БПЛА на Рязань. Канал Mash ранее сообщал, что там проживала большая семья цыганского барона, но канал Shot позднее опроверг эту информацию.

Как выяснилось, «цыганским бароном» оказался обычный работник склада. Мужчина уточнил, что никакого отношения к цыганам он не имеет. Более того, внутри коттеджа во время атаки беспилотников не было его 18 родственников.

В доме ночью 24 января находился сам мужчина с супругой, а также трое их детей — две дочери и сын. Семья спала на первом этаже. После удара взрослые и дети оперативно собрались и выбежали на улицу. Никто не пострадал

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В итоге в коттедже повреждены чердак и отделка на первом и втором этажах. Семья временно обосновалась у родственников. Дом был приобретён три года назад.

Напомним, по данным Минобороны, в ходе массированной атаки на Рязань было уничтожено 20 украинских БПЛА. Нанесён под атаку попало предприятие, также от падения обломков загорелся жилой дом. Сюжет из Дашково-Песочни, где находится этот коттедж, снял канал ТКР.

Ранее агентство ТАСС опубликовало фото с места ЧП. На снимках видно, как на месте пожара работают экстренные службы.

Напомним, что после массированной атаки вражеских беспилотников на Рязань в Сети прокатилась волна фейков. Опергруппа разъяснила рязанцам, какие из сообщений соответствуют действительности, а какие являются ложью. Жителей региона просят доверять исключительно официальным источникам и напоминают, как вести себя во время атаки БПЛА.