Владельцев авто предупредили о новых правилах, вступающих в силу с 1 марта

С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в правилах государственной регистрации автомобилей, которые затронут несколько ключевых аспектов. Поправки, внесенные Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2024 года, упростят некоторые процедуры, но ужесточат контроль за другими. Об этом рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

1. Регистрация без ОСАГО

Одним из самых значимых изменений станет отмена обязательного наличия полиса ОСАГО для постановки автомобиля на учет или смены владельца. Ранее предъявление действующего полиса было обязательным условием для регистрационных действий. Теперь это требование упраздняется. Важно помнить, что обязанность страховать гражданскую ответственность сохраняется: управление автомобилем без полиса ОСАГО по-прежнему влечет административную ответственность.

2. Снятие с учета угнанного автомобиля

До сих пор владельцы угнанных автомобилей не могли снять их с учета, пока транспортное средство находилось в розыске. С марта эта ситуация изменится: владельцы смогут снять с учета угнанные или похищенные автомобили, даже если они не найдены. Это позволит избежать уплаты транспортного налога за утраченное имущество и упростит процедуру прекращения права собственности.

Реклама

3. Утилизационный сбор

С марта неуплата утилизационного сбора станет основанием для отказа в регистрации автомобиля, ввезенного из-за границы для личного пользования. Для контроля за уплатой сбора ФТС и МВД России наладят обмен данными, что позволит оперативно выявлять случаи неуплаты и предотвращать регистрацию таких транспортных средств.

4. Снятие с учета через Госуслуги

С 1 марта у автовладельцев появится возможность снимать автомобили с учета через портал Госуслуг. Это значительно упростит процедуру, избавив граждан от необходимости личного посещения регистрационных подразделений Госавтоинспекции.

Эти изменения направлены на упрощение бюрократических процедур и повышение прозрачности процесса регистрации автомобилей.