ВкусВилл открылся в Касимове

ВкусВилл открыл первый магазин в городе Касимов, сообщает пресс-служба компании.

Вместе с открытием торговой точки запустилась и бесплатная доставка бренда. Теперь жителям и гостям города доступны как онлайн, так и офлайн ассортименты ВкусВилла.

Первый магазин «ВкусВилл» в Касимове открылся по адресу улица Карла Маркса, 2. На полках представлен весь основной ассортимент продуктов. В магазине покупатели смогут найти молочную продукцию, фрукты и овощи, детские линейки, натуральные десерты, мясную и рыбную продукцию, а также бытовую химию и косметические продукты, состоящие полностью из натуральных компонентов. Более 80% поставщиков — отечественные.

Продукция в новую торговую точку приезжает с распределительного центра «Домодедово».

В магазине работает кафе.

В Рязанской области ВкусВилл представлен шестью торговыми точками: в Рязани открыты четыре магазина и один даркстор. Касимов стал шестой точкой.