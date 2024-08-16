Виталий Артёмов проверил ход капитального ремонта тепловых сетей в Рязани

15 августа глава администрации Рязани Виталий Артемов провёл осмотр участков тепловых сетей, на которых ведутся капитальные ремонтные работы.

В рабочей поездке его сопровождали заместитель главы Михаил Ромодин, начальник управления энергетики и ЖКХ Николай Ковшов, начальник управления административно-технической инспекции Андрей Алипов, а также представители МУП «РМПТС» и подрядных организаций.

На улице Горького активно идут работы по замене магистрального трубопровода длиной почти 1300 метров. Этот участок расположен в центре города, что усложняет процесс ремонта из-за большого количества инженерных коммуникаций. На данный момент завершены земляные и демонтажные работы, установлены новые трубы.

Дополнительно проведены работы по перемонтажу коммуникаций и переустройству колодцев ливневой канализации в районе дома 60 по улице Горького. Восстановление асфальтового покрытия и зелёных зон планируется завершить до 30 августа.

На улице Белинского также ведутся работы по замене более километра трубопровода, что должно повысить надёжность теплоснабжения для жителей города. Здесь продолжаются земляные и демонтажные работы, уже установлен трубопровод и задвижки.

Подрядчик обещает завершить восстановление благоустройства территории до 29 сентября.

Виталий Артемов подчеркнул важность своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону и необходимость исключить любые задержки в работах по теплоснабжению.