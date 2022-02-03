Вирусологи рассказали об особенностях «Стелс-Омикрона» 

Субвариант «Омикрона» ВА.2, который окрестили «Cтелс-Омикрон», приобрел набор особенностей, отличающих его от исходного штамма. Мутации позволяют этому подвиду коронавируса избегать действия антител, выработанных против первичного «Омикрона», делают его минимум вдвое более заразным и не позволяют отличить от других штаммов при ПЦР-диагностике, сообщили российские специалисты.

На взгляд ученого-генетика Дмитрия Прусса, серьезные отличия в свойствах ВА.1 и ВА.2 могут привести к тому, что ВА.2 усилит волну, вызванную исходным вариантом «Омикрона», или даже запустит новую. По словам специалиста, разница между этими вариантами заключается в 20 мутациях, поэтому антитела, нейтрализующие один из субштаммов, могут быть бессильны против другого. Получается, что тот, кто не заразился первым, вероятно, заразится вторым, и наоборот. Это и произошло в Дании: когда волна исходного варианта «Омикрона» уже подходила к концу, страну накрыло волной ВА.2, сказал эксперт.

Группа ученых из Дании, где новый подвид «Омикрона» стал доминирующим, недавно провела первое крупномасштабное сравнительное исследование заразности субвариантов ВА.1 и ВА.2. Специалисты изучили, как коронавирусная инфекция распространялась в 8,5 тыс. домохозяйств, где проживало около 18 тыс. человек. Оказалось, что шансы заразиться субвариантом ВА.2 по сравнению с опасностью инфицирования исходным вариантом «Омикрона» выше в 2,19 раза для людей, не привитых от коронавируса. Для тех, кто прошел вакцинацию, шансы заразиться ВА.2 выше, чем ВА.1, в 2,45 раза. А для тех, кто уже успел ревакцинироваться, ВА.2 заразнее обычного «Омикрона» в 2,99 раза, указано в работе.

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