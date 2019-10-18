В селе Дядьково Рязанского района открыли новые ясли

В пятницу, 18 октября, в селе Дядьково Рязанского района состоялось торжественное открытие новых яслей. Об этом сообщает на странице Минстроя Рязанской области в соцсети ВКонтакте.



В церемонии приняли участие губернатор Р Николай Любимов, министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, и.о. министра образования и молодёжной политики области Ольга Васина, руководство района.



Строительство объекта осуществлялось в рамках подпрограммы Рязанской области «Развитие образования и молодёжной политики» национального проекта «Демография».



Новые ясли рассчитаны на 60 мест, в садике будут работать три группы: одна для детей 1-2 лет, две – для детей 2-3 лет. В каждой группе – игровое помещение со множеством игрушек, спальня и раздевалка. Кроме того, в яслях есть музыкально-спортивный зал, комната для интерактивных занятий с малышами, медицинской блок, методкабинет, прачечная и пищеблок.



Стоимость проекта составила более 82 миллионов рублей.



На благоустроенной территории расположились три яркие детские площадки со всем необходимым для прогулок. Ясли оборудованы современной пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, домофонами и видеокамерами по периметру.

