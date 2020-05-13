В Рязани водитель едва не устроил ДТП, чтобы наказать другого

В Рязани, на улице Чкалова, едва не произошло лобовое ДТП. Видео с этим моментом размещено в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР
Автор сообщения написал, что специально не уступил грузовику, чтобы наказать его водителя. В результате тот едва не врезался в «Газель».
Рязанец написал, что водителю «будки» стоило немного подождать, так как за ним дорога была уже пустая. Тот же поспешил выехать на дорогу.
Стоит отметить, что пользователи соцсети поступок «учителя» не оценили, написав, что так делать не стоит.
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