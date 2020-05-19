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В Рязани полиция накрыла подпольный концерт в центре города

7info
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В Рязани полицейские, при содействии сотрудников ФСБ, пресекли подпольный концерт в баре на улице Почтовой. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Рязанской области. 

Концерт рязанских артистов эстрады в стиле «стендап» проходил вечером в воскресенье, 17 мая, в клубе «Бункер». Стоит отметить, что из-за коронавируса массовые мероприятия в Рязани и области пока запрещены.

В момент визита полиции в развлекательном заведении находилось 48 человек. Многие из них были без масок. 

Полиция пообещала привлечь организаторов вечеринки в ответсвенности. 

На месте на 13 человек за злостное нарушение ограничительных мер самоизоляции составили административные протоколы. Им грозят штрафы до 30 тысяч рублей. Остальным нарушителям выдали уведомления. 

Также в баре были выявлены нарушения при торговле алкоголем. На виновного полицейские составили административный протокол. 

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