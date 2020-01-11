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Привязал тросом к машине и возил по лесу: рязанский охотник пожаловался на охотинспектора

На канале ОХОТА НАШЕ ВСЁ опубликован ролик, в котором охотник из Рязанской области жалуется на действия охотничьего инспектора.

Пенсионера зовут Борисов Николай Васильевич, он живёт в Рязани. Мужчина рассказал, что 30 декабря отправился на охоту, при этом у него при себе были все документы. Устав, охотник зашёл в лес, чтобы отдохнуть. В этот момент на него направили фонари, затем сшибли с ног и отняли ружьё.

Также Борисов рассказал, что после этого его начали избивать, а затем затащили в «Тойоту» чёрного цвета. После этого неизвестные вызвали по телефону инспектора – Игоря Ларина. 

Пожилой охотник рассказал, что проверив его документы Ларин начал жестоко его избивать. Удары смягчил толстый зимний бушлат. Затем охотника привязали за ноги на трос к машине и провезли по лесу. Затем его стали избивать колом. 

Борисов сообщил, что после этого Ларин просил его передать всем друзьям, что с ним связывать бесполезно, у него большие связи. 

В видео также сообщается, что пенсионер написал заявление в полицию и снял побои. 

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