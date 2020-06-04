Момент массового ДТП на Московском шоссе попал на видео

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Массовое ДТП на Московском шоссе в Рязани попало на видео. Запись с моментом аварии опубликовал телеканал «Город».

Напомним, авария случилась днём в четверг, 4 июня. У дома №22 Б на Московском шоссе, по уточненным данным, столкнулись 6 автомобилей. Пострадали 4 человека.

В Госавтоинспекции сообщили, что 30-летняя жительница Рязани, управлявшая автомобилем «Фольксваген Поло», при перестроении столкнулась с тягачом с полуприцепом. После этого машины выехали на встречку, где произошло ещё несколько столкновений. В том числе, пострадали две припаркованных машины.

Из-за ДТП было полностью перекрыто движение транспорта по Московскому шоссе. Сотрудники ГИБДД организовали объезд по прилегающим улицам.

О произошедшем журналистам рассказал очевидец аварии.