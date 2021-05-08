Ветеран ВОВ Герман Грибакин рассказал о событиях военных лет

- Advertisement -

Ветеран великой отечественной войны, председатель Совета ветеранов Железнодорожного района Рязани Герман Грибакин встретился с членом детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области Викторией Ивашовой.

Интервью состоялось в рамках проекта «Лично — детям».

Данные проект нацелен на сохранение памяти о ВОВ, развитие преемственности поколений и привлечение внимания современных детей к военно-патриотическому наследию.

Девушка поговорила с полковником в отставке о событиях тех лет. Герман Грибакин рассказал о своих чувствах, ожиданиях и мыслях в день объявления войны. Ветеран также поведал о сложностях и ужасах, с которыми сталкивались солдаты и дети.