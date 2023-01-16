Вещий сон мужа помог жительнице Рязанской области выиграть миллион в лотерею

Валентина из поселка Темгенево Сасовского района Рязанской области выиграла миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Мечталлиона». Выигрыш приснился ее мужу во сне. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

«Мы с мужем раньше покупали другие лотереи, а тут летом он рассказывает, что ему несколько раз снился сон, как будто мы выиграли миллион в лотерею. Только билет, говорит, какой-то странный – маленький квадратик. Мы начали покупать разные билеты с похожим полем, но миллион так и не приходил», — рассказала Валентина.

Она отметила, что перед новым годом зашла на почту, где ей предложили купить билет-открытку «Национальной Лотереи», чтобы подарить друзьям на праздники. И именно эти билеты оказались выигрышными.

«Вспомнили мы о них только 2 января. Смотрели результат вместе с мужем. Оставался последний билет – выигрыш 1 миллион рублей. Я даже несколько раз перепроверяла этот билет, позвонила на горячую линию, и везде мне подтвердили, что мы выиграли миллион. У меня до сих пор мурашки по коже. Рука женщины с почты оказалась счастливой, надо обязательно к ней заехать, поблагодарить», — отметила Валентина.

По ее словам, на выигрыш она планирует закрыть ипотеку, а «Мечталлион» уже посоветовала всем друзьям.

«Новая лотерея – многие люди выигрывают, значит эта лотерея очень счастливая. В удачу надо верить всегда», — заключила победительница.

Трансляции розыгрышей тиражей флагманской лотереи «Мечталлион» можно увидеть каждое воскресенье на Первом канале. Информация о правилах проведения лотерей под брендом «Национальная Лотерея» и возможностях получения выигрыша доступна на сайте.