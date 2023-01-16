Вещий сон мужа помог жительнице Рязанской области выиграть миллион в лотерею

Валентина из поселка Темгенево Сасовского района Рязанской области выиграла миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Мечталлиона». Выигрыш приснился ее мужу во сне. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».
Она отметила, что перед новым годом зашла на почту, где ей предложили купить билет-открытку «Национальной Лотереи», чтобы подарить друзьям на праздники. И именно эти билеты оказались выигрышными.
По ее словам, на выигрыш она планирует закрыть ипотеку, а «Мечталлион» уже посоветовала всем друзьям.
Трансляции розыгрышей тиражей флагманской лотереи «Мечталлион» можно увидеть каждое воскресенье на Первом канале. Информация о правилах проведения лотерей под брендом «Национальная Лотерея» и возможностях получения выигрыша доступна на сайте.
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