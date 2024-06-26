Среда, 26 июня, 2024

Вассерман прокомментировал возможные сроки начала третьей мировой войны

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от vecstock на Freepik

В последнее время в обществе всё чаще говорят о возможности начала третьей мировой войны. Сначала президент Вучич заявил, что мир находится на пороге глобального конфликта, который может начаться через три-четыре месяца. Затем Виктор Орбан высказал предположение о возможном вводе войск НАТО на Украину, что также может привести к эскалации напряжённости.

Анатолий Вассерман, известный эрудит и депутат Госдумы, в интервью «МК» поделился своими мыслями о том, когда можно ожидать начала глобальной мировой войны. Он отметил, что конфликт уже идёт, но вопрос в том, до какого уровня он дорастёт.

Вассерман считает, что великие державы научились разменивать войны на квартиры, то есть вести их не напрямую, а через посредников. Это позволяет избежать прямого столкновения между крупными государствами. Однако, по его мнению, это не исключает возможности прокси-войн, когда великие державы отправляют на конфликт своих союзников или прокси-силы.

Вассерман также отметил, что пятая фаза мировой войны началась с мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году, в которой он заявил о неприемлемом поведении некоторых государств. С тех пор конфликт перешёл на уровень прокси-войн, но сейчас он достиг такой степени, что Российская Федерация вынуждена столкнуться с Украиной напрямую.

До пятой фазы была четвертая. Это период, который у нас называли перестройкой, а потом началась ельцинщина, отмечает эрудит.

Что касается срока в три-четыре месяца, который назвал Вучич, то, по мнению Вассермана, это связано с тем, что в политике трудно прогнозировать события на более длительный срок. Люди видят, что в ближайшие месяцы ничего опасного не ожидается, но что будет дальше — неизвестно.

В целом, Вассерман выразил надежду, что до прямого конфликта между США и членами НАТО с Россией не дойдёт, но признал, что это из тех вещей, на которые можно надеяться, но нельзя рассчитывать.

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