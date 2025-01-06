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Анатолий Вассерман, фото: t.me/wasserman_anatoliy
Общество

Вассерман: Человечество не вымрет в 2025 году, но новые болезни возможны

Алексей Самохин

В 2025 году человечество не исчезнет, однако вероятность появления новых болезней сохраняется. Об этом сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

По его словам, опыт пандемии COVID-19 показал, что «мы реагируем на эпидемии достаточно медленно, и нам повезло, что коронавирус быстро самоликвидировался».

Депутат также отметил, что эпидемиологи еще в начале пандемии предупреждали: коронавирус перестанет быть серьезной угрозой в будущем. Они объясняли это тем, что, как и с другими заболеваниями, «наиболее опасные варианты возбудителей погибают вместе с теми, кого они поражают». По мнению Вассермана, было очевидно, что коронавирус утратит свою опасность со временем, но никто не мог точно спрогнозировать, как быстро это случится.

«Это означает, что глобальной катастрофы не будет. Человечество, конечно, не вымрет, но вероятность появления новых болезней всегда существует. Более того, медицина давно учитывает такие риски. Постоянно проводятся микробиологические исследования, разрабатываются вакцины. Так что это не такой уж «черный лебедь», скорее — слегка серый», — резюмировал парламентарий.

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