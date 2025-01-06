Вассерман: Человечество не вымрет в 2025 году, но новые болезни возможны

В 2025 году человечество не исчезнет, однако вероятность появления новых болезней сохраняется. Об этом сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

По его словам, опыт пандемии COVID-19 показал, что «мы реагируем на эпидемии достаточно медленно, и нам повезло, что коронавирус быстро самоликвидировался».

Депутат также отметил, что эпидемиологи еще в начале пандемии предупреждали: коронавирус перестанет быть серьезной угрозой в будущем. Они объясняли это тем, что, как и с другими заболеваниями, «наиболее опасные варианты возбудителей погибают вместе с теми, кого они поражают». По мнению Вассермана, было очевидно, что коронавирус утратит свою опасность со временем, но никто не мог точно спрогнозировать, как быстро это случится.