Вандалы испортили здание строящейся начальной школы в Иванове

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В Иванове вандалы испортили внешнюю отделку здания начальной школы в микрорайоне «Рождественский». Об этом сообщает ТРК «Барс».

Напомним, строительство новой школы на 350 мест начали в ноябре 2020 года. Здесь планируют разместить 12 классов по 30 человек, группы продленного дня, спортзал и спальни.

Вандалы уже второй раз портят здание новой школы. Представитель подрядчика Армен Согомонян рассказал, что хулиганы повредили несколько плиток.

— У нас фасад из керамогранита. Видимо, кто-то кинул какой-то предмет из-за забора и повредил несколько плиток, — отметил работник.

В настоящее время в произошедшем разбирается полиция. На объекте установили еще камеры, которые направлены не только на стену, но и на пространство за забором.