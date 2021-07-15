Вандалы испортили здание строящейся начальной школы в Иванове

В Иванове вандалы испортили внешнюю отделку здания начальной школы в микрорайоне «Рождественский». Об этом сообщает ТРК «Барс».
Напомним, строительство новой школы на 350 мест начали в ноябре 2020 года. Здесь планируют разместить 12 классов по 30 человек, группы продленного дня, спортзал и спальни.
Вандалы уже второй раз портят здание новой школы. Представитель подрядчика Армен Согомонян рассказал, что хулиганы повредили несколько плиток.
В настоящее время в произошедшем разбирается полиция. На объекте установили еще камеры, которые направлены не только на стену, но и на пространство за забором.