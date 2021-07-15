25.9 C
Рязань
Четверг, 15 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Вандалы испортили здание строящейся начальной школы в Иванове

Елена Лобанова
Вандалы испортили здание строящейся начальной школы в Иванове
- Advertisement -

В Иванове вандалы испортили внешнюю отделку здания начальной школы в микрорайоне «Рождественский». Об этом сообщает ТРК «Барс»

Напомним, строительство новой школы на 350 мест начали в ноябре 2020 года. Здесь планируют разместить 12 классов по 30 человек, группы продленного дня, спортзал и спальни. 

Вандалы уже второй раз портят здание новой школы. Представитель подрядчика Армен Согомонян рассказал, что хулиганы повредили несколько плиток. 

— У нас фасад из керамогранита. Видимо, кто-то кинул какой-то предмет из-за забора и повредил несколько плиток, — отметил работник. 

В настоящее время в произошедшем разбирается полиция. На объекте установили еще камеры, которые направлены не только на стену, но и на пространство за забором.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,527ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]