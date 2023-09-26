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Валентина Матвиенко назвала проблемы Рязанской области

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В понедельник, 25 сентября, в ходе «Часа субъекта Российской Федерации» на заседании Совета Федерации РФ выступили губернатор Рязанской области Павел Малков и председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила позитивные сдвиги, произошедшие в Рязанской области с приходом команды нового губернатора. В частности, рост промышленного производства, развитие АПК.

При этом есть ряд проблем, о которых жители региона сообщают в социальных сетях. В частности, есть проблемы с регистрацией детей. Рязанцы жалуются на вторую смену в школах, срыв сроков ремонта исторического здания гимназии № 2 в Рязани, нехватку учебников.

Кроме того, остаётся актуальной проблема ремонта дорог.

Валентина Матвиенко обещала поддержать вопрос строительства моста-дублёра через Оку.

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