Валентина Матвиенко назвала проблемы Рязанской области

В понедельник, 25 сентября, в ходе «Часа субъекта Российской Федерации» на заседании Совета Федерации РФ выступили губернатор Рязанской области Павел Малков и председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила позитивные сдвиги, произошедшие в Рязанской области с приходом команды нового губернатора. В частности, рост промышленного производства, развитие АПК.

При этом есть ряд проблем, о которых жители региона сообщают в социальных сетях. В частности, есть проблемы с регистрацией детей. Рязанцы жалуются на вторую смену в школах, срыв сроков ремонта исторического здания гимназии № 2 в Рязани, нехватку учебников.

Кроме того, остаётся актуальной проблема ремонта дорог.

Валентина Матвиенко обещала поддержать вопрос строительства моста-дублёра через Оку.