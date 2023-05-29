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В ЖК «Манхэттен» создаётся проект комьюнити-центра – совершенно нового формата для Рязани

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Девелоперская компания «Мармакс» активными темпами ведет строительство жилого квартала «Манхэттен». У будущих жителей есть возможность оценить архитектуру и посетить обзорную экскурсию. На данный момент 2 Корпус реализован более, чем на 50%.

Уже сейчас в проекте полностью выполнен монолитный каркас Корпуса 2, в Корпусе 1 работы ведутся на последних этажах. Завершенная фасадная кирпичная кладка позволяет покупателям оценить архитектуру, дополненную арочными многогранными фасадами и подсветкой. Более того, на данный момент закончено устройство межквартирных и межкомнатных перегородок до 11 этажа, а также ведутся работы по устройству сетей и коммуникаций.

В комплексе также согласован дизайн проект соседского центра, в котором будет фитнес-зал и зона американского пула, а также коворкинг. Здесь жители смогут общаться, учиться, работать, развивать собственный бизнес и организовывать праздники.

«На сегодняшний день уже открыты экскурсии на объект, благодаря которым будущие собственники могут оценить архитектуру проекта, а также полюбоваться видом из окон – на исторический центр и прекрасную рощу, — отмечает Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс». – Наибольшей популярностью у наших клиентов пользуется именно 10-этажный корпус, в котором представлено всего 56 квартир – это огромная редкость для сегодняшнего времени. На данный момент в продаже представлены двухкомнатные квартиры, стоимость которых стартует от 9,5 млн рублей, для центра города — это очень привлекательный бюджет».

Жилой комплекс «Манхэттен» находится в центре Рязани, примечателен уникальной транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. В шаговой доступности от проекта находится вся необходимая социальная и развлекательная инфраструктура, а также много рекреационных зон. В комплексе представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с функциональными планировками. Преимуществом проекта также станет авторский ландшафтный дизайн, реализованная концепция 4 сезона, уникальные общие и личные террасы, а также комьюнити-центр.

В ЖК «Манхэттен» создаётся проект комьюнити-центра – совершенно нового формата для Рязани
В ЖК «Манхэттен» создаётся проект комьюнити-центра – совершенно нового формата для Рязани

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