Вторник, 20 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Железнодорожном районе Рязани произошло ДТП с четырьмя автомобилями

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В Горроще 19 сентября произошла дорожная авария с участием четырёх автомобилей. Предварительные данные рассказали в Госавтоинспекции Рязанской области.

Около 13 часов возле дома 36 по улице Гоголя 37-летний рязанец за рулём Ford Focus столкнулся с Datsun on-DO, которым управлял 29-летний житель областного центра.

От удара Ford отбросило в Chevrolet Lacetti под управлением 47-летнего местного жителя и ГАЗель 33021, за рулём которой находился 49-летний житель Рязани.

В аварии водитель Chevrolet и его 17-летняя пассажирка получили различные травмы, им оказали медпомощь.

По факту случившегося проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.

В Железнодорожном районе Рязани произошло ДТП с четырьмя автомобилями
В Железнодорожном районе Рязани произошло ДТП с четырьмя автомобилями
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