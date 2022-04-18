5.8 C
Рязань
Понедельник, 18 апреля, 2022

В Зеленогорске пьяная девушка разбила BMW бывшего возлюбленного

spot_img
На главнуюНовости мира

В Зеленогорске пьяная девушка разбила BMW бывшего возлюбленного

Александр Ильин
Фото: Главное управление МВД по Красноярскому краю

В городе Зеленогорск Красноярского края пьяная 27-летняя девушка разбила палкой автомобиль BMW своего бывшего парня из-за расставания, сообщает ГУ МВД России по региону. 

- Реклама -

Информация в дежурную часть поступила утром 17 апреля от жительницы двора, где была припаркована машина. 

Полиция, приехав на место происшествия, задержала злоумышленницу. Девушка рассказала, что месяц назад рассталась с владельцем авто. После посещения ночного клуба она хотела встретиться с мужчиной, но не застала его дома и решила повредить транспорт. 

Девушка сломала передний бампер, переднюю правую фару, боковые зеркала, лобовое стекло и переднюю стойку. 

- Реклама -

Выяснилось, что BMW зарегистрирован на бабушку молодого человека. Заявления от неё пока не поступало. Проводится проверка.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяСледком возбудил уголовное дело против 80-летнего пенсионера, застрелившего спасителя в Одинцово
Комментарии для сайта Cackle