В Зеленогорске пьяная девушка разбила BMW бывшего возлюбленного

В городе Зеленогорск Красноярского края пьяная 27-летняя девушка разбила палкой автомобиль BMW своего бывшего парня из-за расставания, сообщает ГУ МВД России по региону.

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Информация в дежурную часть поступила утром 17 апреля от жительницы двора, где была припаркована машина.

Полиция, приехав на место происшествия, задержала злоумышленницу. Девушка рассказала, что месяц назад рассталась с владельцем авто. После посещения ночного клуба она хотела встретиться с мужчиной, но не застала его дома и решила повредить транспорт.

Девушка сломала передний бампер, переднюю правую фару, боковые зеркала, лобовое стекло и переднюю стойку.

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Выяснилось, что BMW зарегистрирован на бабушку молодого человека. Заявления от неё пока не поступало. Проводится проверка.