В Задонске 76-летний байкер устроил жесткую аварию и пошел домой пешком

Накануне на перекрестке улиц Коммуны и Карла Маркса в Задонске произошла авария с участием 76-летнего мужчины, пишет Город 48.

Сообщается, что пожилой водитель мчал на мопеде и не предоставил преимущественного права движения автомобилю «Дэу Нексия».

В итоге виновник ДТП вылетел из сидения и приземлился на асфальт. Пенсионер получил неотложную медицинскую помощь, однако отказался от госпитализации.

Выяснилось, что у него не было прав на управление мопедом. Он собрал обломки и двинулся в сторону дома.