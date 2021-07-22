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Четверг, 22 июля, 2021
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В Ярославской области построили похожий на амбар ФОК

Елена Лобанова
В Ярославской области построили похожий на амбар ФОК
Фото 76.ru
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В поселке Красные Ткачи Ярославской области построили ФОК, похожий на амбар. При этом ранее презентация проекта выглядела совсем по-другому. Об этом сообщает 76.ru

Комплекс строится по госпрограмме «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области». Подрядчиком выступает фирма «Северный Поток». Стоимость работ оценивается в 86 млн рублей. 

В региональном правительстве рассказали, что в качестве презентационного проекта использовали визуализацию аналога. 

— На момент первой публикации о появлении ФОКа в наличии не было изображения объекта, лишь схемы. При этом внутри все будет так, как и планировали. Отличается лишь фасад здания, — отметили в депстрое. 

Внутри же по плану должны расположить спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми, медкабинет, тренерскую и судейские комнаты, административные помещения. В ФОКе будут проводить тренировки по баскетболу, волейболу, теннису и стрельбе из лука. 

Объект начнет эксплуатироваться в декабре 2021 года.

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