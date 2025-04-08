В WhatsApp обнаружена опасная уязвимость: срочно обновитесь

Пользователям WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) на Windows рекомендуется немедленно проверить актуальность установленной версии приложения. В старых релизах обнаружена критическая уязвимость под номером CVE-2025-30401, позволяющая злоумышленникам запустить вредоносный файл на компьютере жертвы. Об этом пишет Anti-Malware.ru.

Как сообщается, уязвимость связана с тем, как мессенджер обрабатывал вложения. WhatsApp определял тип файла по MIME-типу (например, распознавал его как изображение), но открывал его исходя из расширения (например, .exe). В результате пользователю мог быть представлен файл как картинка, хотя на самом деле это исполняемый файл. При открытии такого вложения запускалась вредоносная программа.

Уязвимыми считаются все версии WhatsApp для Windows до 2.2450.6 включительно. Если у вас установлена версия 2.2440.x или более ранняя, вы находитесь в зоне риска. Обновление до версии 2.2450.6 или новее полностью устраняет проблему.

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Эксперты подчёркивают, что подобные уязвимости особенно опасны из-за сочетания технического сбоя и пользовательского доверия к интерфейсу приложения. Мессенджеры обычно воспринимаются как безопасная среда, что и делает подобные ошибки особенно привлекательными для киберпреступников.