В Вознесенском храме Рязани совершили литургию на трех языках

В Вознесенском храме Рязани 23 мая прошло богослужение на трех языках — церковнославянском, английском и французском. Об этом сообщается на сайте Рязанской епархии.

Литургию совершили настоятель храма, руководитель миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков вместе с представителями Африканского экзархата Русской Православной Церкви из Кот-д’Ивуар, ЦАР, Габона, Бенина, Камеруна и Буркина-Фасо.

Отмечается, что богослужение стало частью богослужебной практики, которую иностранные гости проходят в России. «На континенте более 50 независимых государств, и нужно немало усилий, чтобы охватить пастырским служением всех верующих. С этой целью реализуются образовательные программы, включающие семинарские знания и изучение русского языка. Кроме того, организованы краткосрочные пастырские курсы», — пишут на сайте Рязанской епархии..

После литургии гостям подарили иконы Рязанских святых, книги «Прогулка по Рязанскому кремлю» и экземпляры епархиальной газеты «Логосъ».

Как проходило богослужение, смотрите в видео ниже.