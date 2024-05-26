Воскресенье, 26 мая, 2024

В Вознесенском храме Рязани совершили литургию на трех языках

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: ryazeparh.ru/index.php

В Вознесенском храме Рязани 23 мая прошло богослужение на трех языках — церковнославянском, английском и французском. Об этом сообщается на сайте Рязанской епархии.

Литургию совершили настоятель храма, руководитель миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков вместе с представителями Африканского экзархата Русской Православной Церкви из Кот-д’Ивуар, ЦАР, Габона, Бенина, Камеруна и Буркина-Фасо.

Отмечается, что богослужение стало частью богослужебной практики, которую иностранные гости проходят в России. «На континенте более 50 независимых государств, и нужно немало усилий, чтобы охватить пастырским служением всех верующих. С этой целью реализуются образовательные программы, включающие семинарские знания и изучение русского языка. Кроме того, организованы краткосрочные пастырские курсы», — пишут на сайте Рязанской епархии..

После литургии гостям подарили иконы Рязанских святых, книги «Прогулка по Рязанскому кремлю» и экземпляры епархиальной газеты «Логосъ».

Как проходило богослужение, смотрите в видео ниже.

В Вознесенском храме Рязани совершили литургию на трех языках
В Вознесенском храме Рязани совершили литургию на трех языках
В Вознесенском храме Рязани совершили литургию на трех языках
В Вознесенском храме Рязани совершили литургию на трех языках
В Вознесенском храме Рязани совершили литургию на трех языках
В Вознесенском храме Рязани совершили литургию на трех языках
В Вознесенском храме Рязани совершили литургию на трех языках
В Вознесенском храме Рязани совершили литургию на трех языках
В Вознесенском храме Рязани совершили литургию на трех языках
В Вознесенском храме Рязани совершили литургию на трех языках
В Вознесенском храме Рязани совершили литургию на трех языках
В Вознесенском храме совершена литургия на трёх языках. Рязань, 2024 г.В Вознесенском храме совершена литургия на трёх языках. Рязань, 2024 г.

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