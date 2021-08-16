В Воронежской области нашли родителей-подростков, подозреваемых в убийстве своего ребенка

В Воронежской области нашли родителей-подростков, которых подозревали в убийстве своего ребенка. Пара скрывалась в соседнем селе. Об этом сообщает Life.
Все произошло в поселке Вишневый, где проживали 17-летняя Ева и ее 14-летний сожитель Олег вместе с ребенком. Следователи считают, что подростки уложили малыша спать и ушли в гости к матери девушки. Когда женщина узнала, что они оставили ребенка одного, начала ругаться.
По предварительной информации, ребенок выпал из кроватки и упал в ведро с водой, которое стояло рядом.
В настоящее время пара находится под подпиской о невыезде. Следователи назначили дополнительные экспертизы для установки точной причины смерти.