В Воронежской области нашли родителей-подростков, подозреваемых в убийстве своего ребенка

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В Воронежской области нашли родителей-подростков, которых подозревали в убийстве своего ребенка. Пара скрывалась в соседнем селе. Об этом сообщает Life.

Все произошло в поселке Вишневый, где проживали 17-летняя Ева и ее 14-летний сожитель Олег вместе с ребенком. Следователи считают, что подростки уложили малыша спать и ушли в гости к матери девушки. Когда женщина узнала, что они оставили ребенка одного, начала ругаться.

— Пара вернулась домой и обнаружила четырехмесячного младенца головой в ведре с водой. Они попытались реанимировать ребенка, но ничего не вышло. Молодые родители испугались, что их обвинят в убийстве, поэтому сбежали в соседнее село, где учились в коррекционной школе, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ребенок выпал из кроватки и упал в ведро с водой, которое стояло рядом.

В настоящее время пара находится под подпиской о невыезде. Следователи назначили дополнительные экспертизы для установки точной причины смерти.