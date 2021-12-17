В Волгоградской области гаишник избил пятиклассников за громкую музыку

Возбуждено уголовное дело в отношении капитана полиции, которого подозревают в избиении пятиклассников, пишет Telegram-канал SHOT.

По предварительной версии, трое школьников проводили время на заброшке. Ребята включили музыку в колонке. Местным жителям концерт не понравился, и они обратились к живущему неподалеку гаишнику.

В итоге мужчина вооружился палкой и, подойдя к ребятам, закричал: «Стоять, полиция!». Одному из подростков страж порядка не при исполнении разбил голову.

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Родители написали на капитана заявление. Сейчас его уволили со службы. Мужчина вину не признает, утверждая, что никого не бил и вообще не видел мальчиков на заброшке.