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Среда, 26 мая, 2021
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В Волгограде тесть хотел убить зятя за слезы дочери

Елена Лобанова
Изображение 4711018 с сайта Pixabay
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В Волгограде 53-летний мужчина хотел убить зятя, который обидел его дочь. Об этом сообщает V1.RU.

34-летнего жителя Краснооктябрьского района доставили в больницу с колото-резаными ранами 22 мая. По подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего тестя потерпевшего. 

Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт 22 мая. Возле дома пострадавшего родственники поссорились. В результате подозреваемый нанес несколько ударов отверткой противнику. 

Мужчину задержали. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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