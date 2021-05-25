В Волгограде тесть хотел убить зятя за слезы дочери

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В Волгограде 53-летний мужчина хотел убить зятя, который обидел его дочь. Об этом сообщает V1.RU.

34-летнего жителя Краснооктябрьского района доставили в больницу с колото-резаными ранами 22 мая. По подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего тестя потерпевшего.

Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт 22 мая. Возле дома пострадавшего родственники поссорились. В результате подозреваемый нанес несколько ударов отверткой противнику.

Мужчину задержали. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.