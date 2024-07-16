Две молодые девушки из Волгограда выложили в соцсети фотографии с изображением неприличных жестов на фоне православного креста, пишет V1.RU.

Это произошло около ДК «Химик» в Красноармейском районе. На опубликованных кадрах видно, что они показывали средний палец. На другом снимке одна из дам залезла на символ христианской веры, цепляясь за него руками и ногами.

Многих волгоградцев возмутили действия подруг.

«Надо родителям показать и застыдить. И сделать большой баннер и повесить на дороге или там, где они живут, написав их фамилию», – предложил один из комментаторов.

Как рассказали представители общественной организации «Северный человек», родители девушек уже принесли извинения.