Вторник, 16 июля, 2024

В Волгограде девушки показали неприличный жест православному кресту

Автор: powder

Опубликовано

Две молодые девушки из Волгограда выложили в соцсети фотографии с изображением неприличных жестов на фоне православного креста, пишет V1.RU.

Это произошло около ДК «Химик» в Красноармейском районе. На опубликованных кадрах видно, что они показывали средний палец. На другом снимке одна из дам залезла на символ христианской веры, цепляясь за него руками и ногами.

Многих волгоградцев возмутили действия подруг.

«Надо родителям показать и застыдить. И сделать большой баннер и повесить на дороге или там, где они живут, написав их фамилию», – предложил один из комментаторов.

Как рассказали представители общественной организации «Северный человек», родители девушек уже принесли извинения.

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