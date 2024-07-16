Две молодые девушки из Волгограда выложили в соцсети фотографии с изображением неприличных жестов на фоне православного креста, пишет V1.RU.
Это произошло около ДК «Химик» в Красноармейском районе. На опубликованных кадрах видно, что они показывали средний палец. На другом снимке одна из дам залезла на символ христианской веры, цепляясь за него руками и ногами.
Многих волгоградцев возмутили действия подруг.
Как рассказали представители общественной организации «Северный человек», родители девушек уже принесли извинения.