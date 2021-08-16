В Ульяновской области заявили о возможном закрытии школ из-за низкого темпа вакцинации

Глава министерства просвещения Ульяновской области Наталья Семенова заявила о возможном закрытии школ в муниципалитетах с низкими темпами вакцинации. Ее слова приводит «73 онлайн«.
Семенова рассказала, что в некоторых районах Ульяновской области количество привитых сотрудников образовательных учреждений не достигло 60%.
Наталья Семенова подчеркнула, что если к концу августа показатель вакцинации не достигнет нужной отметки, то возникнет вероятность «локальных закрытий образовательных учреждений».