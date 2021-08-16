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Понедельник, 16 августа, 2021
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В Ульяновской области заявили о возможном закрытии школ из-за низкого темпа вакцинации

Елена Лобанова
В Ульяновской области заявили о возможном закрытии школ из-за низкого темпа вакцинации
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Глава министерства просвещения Ульяновской области Наталья Семенова заявила о возможном закрытии школ в муниципалитетах с низкими темпами вакцинации. Ее слова приводит «73 онлайн«. 

Семенова рассказала, что в некоторых районах Ульяновской области количество привитых сотрудников образовательных учреждений не достигло 60%.

— Вакцинация работников образовательной сферы необходима для сохранения классического образования. В настоящее время процент привитых педагогов составляет 67%. Однако есть районы, где планка не достигла и 60%, — отметила глава Минпросвещения. 

Наталья Семенова подчеркнула, что если к концу августа показатель вакцинации не достигнет нужной отметки, то возникнет вероятность «локальных закрытий образовательных учреждений».

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