В Ульяновской области заявили о возможном закрытии школ из-за низкого темпа вакцинации

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Глава министерства просвещения Ульяновской области Наталья Семенова заявила о возможном закрытии школ в муниципалитетах с низкими темпами вакцинации. Ее слова приводит «73 онлайн«.

Семенова рассказала, что в некоторых районах Ульяновской области количество привитых сотрудников образовательных учреждений не достигло 60%.

— Вакцинация работников образовательной сферы необходима для сохранения классического образования. В настоящее время процент привитых педагогов составляет 67%. Однако есть районы, где планка не достигла и 60%, — отметила глава Минпросвещения.

Наталья Семенова подчеркнула, что если к концу августа показатель вакцинации не достигнет нужной отметки, то возникнет вероятность «локальных закрытий образовательных учреждений».