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Понедельник, 12 апреля, 2021
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В Ульяновске двое мужчин связали и убили женщину

Никита Брыкин
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Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Татарстана, которых подозревают в разбойном нападении и убийстве жительницы Ульяновска, пишет портал «Мозаика».

Тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли 10 апреля. По предварительной версии, 6 апреля злоумышленник ворвались в квартиру жертвы на улице Одесской.

Сообщается, что приятели связали потерпевшую, после чего гости похитили, телефон, золотые украшения и банковскую карту. Наконец, они задушили жертву и скрылись в селе Кайбицы.

Как уточнила пресс-служба УМВД Ульяновской области, женщина сказала мужчинам пин-код от банковской карты, после чего злоумышленники и расправились с ней.

Отметим, что 27-летнего и 19-летнего жителей Татарстана удалось задержать. Они успели снять более 100 тысяч рублей с карты жертвы.

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