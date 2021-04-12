В Ульяновске двое мужчин связали и убили женщину

- Advertisement -

Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Татарстана, которых подозревают в разбойном нападении и убийстве жительницы Ульяновска, пишет портал «Мозаика».

Тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли 10 апреля. По предварительной версии, 6 апреля злоумышленник ворвались в квартиру жертвы на улице Одесской.

Сообщается, что приятели связали потерпевшую, после чего гости похитили, телефон, золотые украшения и банковскую карту. Наконец, они задушили жертву и скрылись в селе Кайбицы.

Как уточнила пресс-служба УМВД Ульяновской области, женщина сказала мужчинам пин-код от банковской карты, после чего злоумышленники и расправились с ней.

Отметим, что 27-летнего и 19-летнего жителей Татарстана удалось задержать. Они успели снять более 100 тысяч рублей с карты жертвы.