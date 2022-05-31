20.4 C
Рязань
Вторник, 31 мая, 2022

В Тверской области 25-летняя мать до смерти избила новорожденную дочь

spot_img
Александр Ильин
Александр Ильин

В Тверской области 25-летняя мать до смерти избила новорожденную дочь

В посёлке городского типа Калашниково Тверской области 25-летняя мать до смерти избила свою новорожденную дочь, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следователей, убийство произошло ночью 30 мая в многоквартирном доме. Женщина разозлилась из-за громкого плача младенца, подошла к детской кроватке и ударила дочь о её борт, затем стукнула её кулаком по спине.

Малышка 2022 года рождения скончалась от полученных увечий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«В рамках расследования уголовного дела подозреваемая допрошена следователем Следственного комитета. Следователем и криминалистом регионального управления СК, сотрудниками полиции осмотрено место происшествия, по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, в отношении подозреваемой назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следователем будет внесено ходатайство об избрании в отношении женщины меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, и предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления», — говорится в сообщении следкома.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7