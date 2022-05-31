В Тверской области 25-летняя мать до смерти избила новорожденную дочь

В посёлке городского типа Калашниково Тверской области 25-летняя мать до смерти избила свою новорожденную дочь, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следователей, убийство произошло ночью 30 мая в многоквартирном доме. Женщина разозлилась из-за громкого плача младенца, подошла к детской кроватке и ударила дочь о её борт, затем стукнула её кулаком по спине.

Малышка 2022 года рождения скончалась от полученных увечий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).