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Четверг, 24 февраля, 2022

В Тульской области погиб 49-летний рыбак, провалившись под лёд

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В Тульской области погиб 49-летний рыбак, провалившись под лёд

Александр Ильин

В Ефремовском районе Тульской области погиб 49-летний рыбак, провалившийся под лёд реки Красивая Меча в районе села Алексеевка, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

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Предварительно, 22 февраля мужчина вместе со своим 70-летним знакомым вышли на лёд для ловли рыбы. Из-за тонкого льда оба рыбака провалились под лёд.

Сейчас сотрудники МЧС ищут 70-летнего мужчину.

Следователи СК установливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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