Среда, 1 марта, 2023
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В Тульской области по делу о дискредитации армии задержали отца-одиночку

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Издание Myslo узнало подробности дела в отношении 54-летнего жителя Ефремова Алексея Москалева, которым заинтересовались силовики.

Ранее сообщалось, что его дочь-шестиклассница нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок. Вскоре отца оштрафовали за дискредитирующий армию комментарий в соцсетях на 32 тысячи рублей.

В декабре против него возбудили уголовное дело о повторной дискредитации ВС России по той же самой причине.

По данным портала, Москалев находился под подпиской о невыезде, нарушил ее, после чего был задержан. Вероятно, мужчину отправят в СИЗО.

После задержания отца девочку передали органам опеки. Известно, что с апреля прошлого года она не посещала школу.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, есть подозрение, что мужчина «часть своих заслуг повесил на дочь». Дело расследуют следователи.

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