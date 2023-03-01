Издание Myslo узнало подробности дела в отношении 54-летнего жителя Ефремова Алексея Москалева, которым заинтересовались силовики.

Ранее сообщалось, что его дочь-шестиклассница нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок. Вскоре отца оштрафовали за дискредитирующий армию комментарий в соцсетях на 32 тысячи рублей.

В декабре против него возбудили уголовное дело о повторной дискредитации ВС России по той же самой причине.

По данным портала, Москалев находился под подпиской о невыезде, нарушил ее, после чего был задержан. Вероятно, мужчину отправят в СИЗО.

После задержания отца девочку передали органам опеки. Известно, что с апреля прошлого года она не посещала школу.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, есть подозрение, что мужчина «часть своих заслуг повесил на дочь». Дело расследуют следователи.