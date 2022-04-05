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Вторник, 5 апреля, 2022

В Туле умерла 16-летняя беременная девочка

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В Туле умерла 16-летняя беременная девочка

Александр Ильин

В Туле в больнице имени Ваныкина 28 марта скончалась 16-летняя беременная девочка, сообщают «Тульские новости». 

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Подростка в тяжёлом состоянии доставили в отделение детской реанимации. Врачи боролись за жизнь пациентки в течение часа, но спасти её не удалось. 

Предварительная причина смерти — двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония. Беременность девочка установили уже после смерти. 

По факту инцидента региональный Минздрав и Следственный комитет по Тульской области проводят проверки. Известно, что девочка росла в неблагополучной семье.

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