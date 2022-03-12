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Суббота, 12 марта, 2022

В Тюменской области юноша и девушка погибли под поездом

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В Тюменской области юноша и девушка погибли под поездом

Александр Ильин

11 марта в Тюменской области под колёсами двух поездов погибли 20-летний парень и молодая девушка, сообщает пресс-служба Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. 

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Юноша получил смертельные травмы, переходя железную дорогу на 2136 км. Позже на 2137 км электропоезд насмерть сбил девушку на железнодорожных путях.

В обоих случаях машинисты применяли экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. 

По факту смерти двух человек правоохранители проводят проверку. По её результатам примут процессуальное решение.

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