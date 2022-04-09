В Тюмени двое подростков погибли в ДТП, трое пострадали

В ночь с 8 на 9 апреля в Тюмени столкнулись ВАЗ2107 и «Мазда3», погибли двое подростков, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

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ДТП случилось около 4:00 на перёкрестке улиц Червишевский тракт и Баумана. Предварительно установлено: водитель иномарки при повороте на перекрёстке не пропустил «Жигули», в которых ехали 5 подростков.

В результате столкновения ВАЗ отбросило в столб. От удара 14-летний пассажир скончался на месте, 17-летний водитель умер в больницу, куда его доставили с тяжёлыми травмами. Госпитализированы также двое подростков 15-ти и один 18-ти лет.

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка. Известно, что водитель 8 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортом лицом, не имеющим водительского удостоверения.