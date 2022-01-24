В Татарстане жених убил свою невесту сразу после свадьбы

В одном из частных домов на улице Центральная в татарстанском поселке Мелекес нашли тела 21-летней местной жительницы и ее 18-летней сестры, пишет КП.

По предварительной версии, в их убийстве подозревается 25-летний муж старшей из девушек. Как стало известно, они поженились всего за три дня до произошедшего.

Сообщается, что 20 января после свадьбы двоюродная сестра невесты решила остаться с молодоженами. Точная картина случившего после этого неизвестна.

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По версии следствия, нетрезвый парень напал с ножом на спящую жену, а затем с ножницами на ее сестру. После этого Тимур вскрыл сейф отца, забрал оттуда два охотничьих ружья, сел в свою машину и уехал.

Предварительной установлено, что 22 января мужчина поехал в Набережные Челны, где навестил 46-летнюю знакомую массажистку. Вероятно, парень изнасиловал ее.

Его тело обнаружили в авто на трассе М7 «Москва-Уфа» в Елабужском районе. Предполагается, что парень свел счеты с жизнью.