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Четверг, 16 июня, 2022

В Тамбове установили скандальный арт-объект из Москвы

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В Тамбове установили скандальный арт-объект из Москвы

На Набережной в Тамбове появилась фигура «Юность весны», которая раньше была установлена в Москве, пишет Онлайн Тамбов.

Ранее инсталляция с головой и рукой женщины стояла на Пушкинской площади в столице. Она сразу же получила мощную волну критики от москвичей. Блогеры сравнили арт-объект с идолами острова Пасхи и с принцессой Фионой.

Спустя шесть лет после скандала «Юность весны» привезли в Тамбов. Как рассказали в администрации города, такой подарок сделало областному центру правительство Москвы.

Мнения тамбовчан по поводу арт-объекта разделились. Одним фигура понравились, другие же раскритиковали ее.

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