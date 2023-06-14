В Карпинске продавщица алкомаркета Мария Фетисова обезвредила агрессивного покупателя, пишет E1.RU.

Инцидент произошел 12 июня. По словам сотрудницы, злоумышленник зашел в магазин и предложил администратору помощь, но та отказалась.

«Потом я пошла на склад, а Лена вдруг закричала: «Маша!» Выхожу — а он стоит уже с бутылкой «Лимончелло», кидается на нее. А она ведь беременна, на шестом месяце!» — пояснила Фетисова.

Девушка вступилась за свою коллегу и заставила злоумышленника вернуть бутылку. Вскоре сотрудницы вызвали охрану. После этого мужчина хотел выбежать из магазина и начал угрожать им убийством.

Выяснилось, что Мария занималась тайским боксом. Вскоре он ощутил на себе ее мощный захват. В итоге у него не получилось уйти из магазина.