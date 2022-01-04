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Вторник, 4 января, 2022
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В Сургуте мужчина домогался девочки в лифте и попал на видео

Александр Ильин

В Сургуте задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в попытке изнасилования 15-летней школьницы. Действия злоумышленника попали на записи камеры видеонаблюдения в лифте, сообщает РЕН ТВ. 

На опубликованных кадрах видно, как подозреваемый начал приставать к девочке. Ей удалось отбиться и выбежать из лифта. 

Через мгновение появившийся на месте сосед ударил домогателя и выволок из кабинки. 

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Сейчас подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование несовершеннолетней. 

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