В Сургуте мужчина домогался девочки в лифте и попал на видео

В Сургуте задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в попытке изнасилования 15-летней школьницы. Действия злоумышленника попали на записи камеры видеонаблюдения в лифте, сообщает РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как подозреваемый начал приставать к девочке. Ей удалось отбиться и выбежать из лифта.

Через мгновение появившийся на месте сосед ударил домогателя и выволок из кабинки.

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Сейчас подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование несовершеннолетней.