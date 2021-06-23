В Старожиловском районе состоялось открытие мемориала

В деревне Аристово Старожиловского района прошло торжественное открытие мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Его создали в рамках областной программ поддержки местных инициатив, сообщает сайт регионального правительства.
В мероприятии приняли участие министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина, глава администрации Старожиловского района Александр Татарников, представители духовенства, местные жители.
О новом памятнике фронтовикам жители деревни Артистово мечтали давно. На личном приёме депутат Госдумы Андрей Макаров вопрос строительства мемориала взял на контроль, а затем посодействовал в выделении средств.
Благочинный Старожиловского округа протоиерей Илия Коростелев освятил памятник. Заупокойную литию по погибшим воинам отслужил настоятель Преображенского храма села Столпцы иерей Алексей Свиридов. К подножию мемориала были возложены цветы.