В Старожиловском районе состоялось открытие мемориала

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В деревне Аристово Старожиловского района прошло торжественное открытие мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Его создали в рамках областной программ поддержки местных инициатив, сообщает сайт регионального правительства.

В мероприятии приняли участие министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина, глава администрации Старожиловского района Александр Татарников, представители духовенства, местные жители.

Мемориал – это пример того, как жители и представители органов власти совместно добиваются намеченного, — отметила Жанна Фомина. – Стоимость проекта составила порядка 1,8 млн руб. Но самое главное – здесь вложена душа. Здесь увековечены имена 315 солдат. Для меня это очень символичный памятник, очень символичное место. Здесь есть и моя частичка, здесь мой прадедушка увековечен. Поэтому нужно всегда помнить, любить и гордиться.

О новом памятнике фронтовикам жители деревни Артистово мечтали давно. На личном приёме депутат Госдумы Андрей Макаров вопрос строительства мемориала взял на контроль, а затем посодействовал в выделении средств.

От себя лично, от жителей села и наших близлежащих деревень выражаем огромную признательность и благодарность за то, что Андрей Михайлович нам помог. Мы получили тот долгожданный памятник и увидели всю его красоту, — сказала Светлана Капитанчук, местная жительница.

Благочинный Старожиловского округа протоиерей Илия Коростелев освятил памятник. Заупокойную литию по погибшим воинам отслужил настоятель Преображенского храма села Столпцы иерей Алексей Свиридов. К подножию мемориала были возложены цветы.