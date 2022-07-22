Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия информирует о том, что на территории Старожиловского района прошла VI агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области — 2022». От имени врио губернатора Рязанской области Павла Малкова участников приветствовал зампред правительства региона Дмитрий Филиппов.

В выставке-форуме принял участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, администрации Старожиловского района, сельскохозяйственных предприятий региона.

Заместитель председателя правительства региона подчеркнул, что «День поля» является главным деловым форумом аграрной отрасли Рязанской области. Традиционно здесь представлен весь спектр передовой сельскохозяйственной техники, удобрения, средства защиты растений и пр. В рамках работы по повышению продовольственной безопасности посевные площади региона увеличены до 1 млн 100 тыс. га. и для их эффективного использования требуется передовая техника и агротехнологии.

«Парк тракторов и комбайнов в Рязанской области масштабно обновился, и многие контракты — результат деловых встреч и переговоров на выставке „День поля“. Современная высокопроизводительная техника позволила получить за два последних года рекордные урожаи зерна и маслосемян. Уверен, что „День поля — 2022“ станет для аграрного сообщества ещё одним шагом к новым рекордам», — отметил Дмитрий Филиппов.

Ранее «День поля» уже проводился на территории Рязанского, Рыбновского и Александро-Невского районов. В этом году деловой форум аграрной отрасти региона состоялся на поле СПК «Золотой колос» вблизи с. Чернобаево Старожиловского района. В выставке приняли участие 90 ведущих российских и зарубежных производителей техники, оборудования для животноводства, семян, средств защиты растений, удобрений. Ее общая площадь — 15 га.

На площадке форума также прошли I областная выставка-выводка племенных коров «Рязанские Зорьки» и IV областной конкурс механизаторов «Трактор-шоу», состоялись: показ демонстрационных посевов сельскохозяйственных культур, награждение победителей соревнований и передовиков и совещание сельхозпроизводителей на тему «Актуальные вопросы уборочной кампании 2022».