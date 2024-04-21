В Солотче рязанцы пробежали легкоатлетический кросс

Спортсмены из Рязанской области, а также из Коломны и Луховиц, пробежали в Солотче легкоатлетический кросс. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Соревнования открыли летний легкоатлетический сезон. Их посвятили памяти рязанских легкоатлетов Юрия Никитина и Виктора Кузнецова.

В программе кросса: дистанции от 500 метров у самых юных до 5 километров у мужчин и женщин.

Среди мужчин на самой длинной дистанции в 5 километров лучшим стал Шамиль Хабибуллин (РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова). На той же дистанции среди женщин первой прибежала Надежда Сизова (Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н.Комарова).

Победители и призёры получили медали и памятные дипломы.