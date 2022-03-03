В Солотче и на улице Гагарина в Рязани отключили холодную воду

В посёлке Солотча и на улице Гагарина в Рязани 3 марта отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба администрации.
Причина – проведение ремонтных работ на водопроводе. Утром к ним приступили сотрудники Водоканала.
В доме №29 по улице Гагарина холодное водоснабжение восстановят к 17.00.
К 13.00 холодную воду дадут по следующим адресам в Солотче:
- улица Железнодорожная, дома с 4 по 8,
- площадь Монастырская, дома с 1 по 9, дома с 2 по 14,
- улица Вольная, дома с 4 по 24, дома с 3 по 15,
- улица Лесная, дома с 1 по 15, дома с 2 по 14,
- улица Первомайская, дома с 1 по 99, дома с 2 по 96, улица Почтовая, дома с 1 по 15, дома 2,
- улица Школьная, дома с 1 по 57, дома с 2 по 32.