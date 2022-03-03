В Солотче и на улице Гагарина в Рязани отключили холодную воду

В посёлке Солотча и на улице Гагарина в Рязани 3 марта отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

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Причина – проведение ремонтных работ на водопроводе. Утром к ним приступили сотрудники Водоканала.

В доме №29 по улице Гагарина холодное водоснабжение восстановят к 17.00.

К 13.00 холодную воду дадут по следующим адресам в Солотче:

улица Железнодорожная, дома с 4 по 8,

площадь Монастырская, дома с 1 по 9, дома с 2 по 14,

улица Вольная, дома с 4 по 24, дома с 3 по 15,

улица Лесная, дома с 1 по 15, дома с 2 по 14,

улица Первомайская, дома с 1 по 99, дома с 2 по 96, улица Почтовая, дома с 1 по 15, дома 2,