В Соколовке мужчина украл мобильный телефон из открытой квартиры

В рязанском посёлке Соколовка 39-летний мужчина украл из открытой квартиры мобильный телефон. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

- Реклама -

Заподозрили в совершении преступления местного жителя, который ранее привлекался к административной ответственности. Он давно не появлялся дома, правоохранители распространили на него ориентировку.

Во время патрулирования улиц полицейские обнаружили двоих граждан в состоянии алкогольного опьянения. В ходе установления личности нарушителей выяснилось, что один из них разыскивается в связи с совершением кражи. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ведётся расследование.