В Смоленской области ученик автошколы набросился на сотрудника ГИБДД

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Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Смоленской области, который напал на сотрудника ГИБДД, пишет газета «Рабочий путь».

Сообщается, что сотрудники дорожной полиции пытались остановить транспортное средство, однако водитель решил скрыться. В результате погони мужчина попал в ДТП.

После этого водитель оказал сопротивление полицейским и несколько раз ударил одного инспектора по лицу.

Выяснилось, что злоумышленником оказался ученик автошколы. Он в этот же день купил машину и ехал на заправку.