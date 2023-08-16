В Смоленской области потребовали убрать Зеленского из предвыборной гонки

Житель Смоленской области потребовали убрать кандидата с фамилией Зеленский с выборов в областную Думу, пишет Readovka67.

Он выступил с таким предложением во время встречи с врио губернатора Василием Анохиным.

Недовольный избиратель предложил кандидату сменить фамилию. По его мнению, в противном случае его следует исключить из списков.

Председатель смоленской облдумы Игорь Ляхов ответил ему, что преследование людей по фамилии неприемлемо. Кроме того, любой россиянин имеет право баллотироваться. В итоге пенсионер покинул мероприятие.