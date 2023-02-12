В Скопинском районе Рязанской области заработал ФОК

В рабочем посёлке Побединка Скопинского района заработал физкультурно-оздоровительный комплекс. С визитом на спортивном объекте побывал глава райадминистрации Александр Боков. Он оценил состояние ФОК и проверил его наполняемость детьми и подростками.

В ФОКе уже прошли первые товарищеские матчи по футболу и волейболу в большом зале. А в верхнем малом уже проходят занятия под руководством опытного хореографа – девушки занимаются современными танцами. Спортивный инвентарь в тренажёрном зале отвечает всем требованиям СанПиНа. Ребята постарше здесь укрепляют своё здоровье под контролем тренера. Раздевалки, санузел, душевые кабины и технические помещения приведены в порядок.

«Побединка имеет статус моногорода. И это, безусловно, даёт толчок к развитию территории. Постепенно посёлок приобрёл совершенно другой облик, положительная динамика здесь налицо. Спортивные и игровые площадки, парк Победы, аллея шахтёров, дома для детей-сирот и граждан-переселенцев из аварийного жилья, новый ФОК – за последнюю пятилетку здесь провели очень серьёзные строительные работы, – прокомментировал Александр Иванович.

Ребятня, конечно, очень рада такому подарку. Теперь им есть где проводить свободное время с пользой для своего здоровья. А детская радость всегда стоит приложенных усилий!