В Скопинском районе Рязанской области заработал ФОК

В рабочем посёлке Побединка Скопинского района заработал физкультурно-оздоровительный комплекс. С визитом на спортивном объекте побывал глава райадминистрации Александр Боков. Он оценил состояние ФОК и проверил его наполняемость детьми и подростками.
В ФОКе уже прошли первые товарищеские матчи по футболу и волейболу в большом зале. А в верхнем малом уже проходят занятия под руководством опытного хореографа – девушки занимаются современными танцами. Спортивный инвентарь в тренажёрном зале отвечает всем требованиям СанПиНа. Ребята постарше здесь укрепляют своё здоровье под контролем тренера. Раздевалки, санузел, душевые кабины и технические помещения приведены в порядок.
Ребятня, конечно, очень рада такому подарку. Теперь им есть где проводить свободное время с пользой для своего здоровья. А детская радость всегда стоит приложенных усилий!
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