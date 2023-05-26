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В Скопинском районе работал социальный автопоезд «Забота и здоровье»

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В Скопинском районе работал социальный автопоезд «Забота и здоровье»

Более 60 жителей села Горлово Скопинского района обратились 25 мая за помощью к сотрудникам Многофункционального семейного центра и медицинской бригаде социального автопоезда «Забота и здоровье». Об этом сообщила районная администрация.

Специалисты консультировали горловчан по юридическим вопросам и разъясняли, на какие меры социальной поддержки они могут рассчитывать. Кому-то на месте помогли с оформлением документов, кто-то пришёл на встречу, чтобы обратиться к медикам.

Такие выездные приёмы проходят в регионе с начала года. Всё это сделано для того, чтобы человек, проживающий даже в отдалённых уголках, мог получить не просто услугу, а целый комплекс, причём с учётом жизненной ситуации и обстоятельств каждого обратившегося рязанца.

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