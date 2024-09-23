Понедельник, 23 сентября, 2024

В Скопинском районе появился Сквер молодоженов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/ryazpressa

Сквер молодоженов открыли в селе Вослебово Скопинского района. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Открытие приурочили к Дню села. Отмечается, что инициаторами появления сквера стали местные жители. Они вступили в программу поддержки местных инициатив, собрали 10% средств для строительства нового объекта, а остальное финансирование получили из местного, районного и регионального бюджетов.

Молодожены Татьяна и Никита Савеловы стали первой супружеской парой, которая побывала в этом сквере. Они рассказали, что день их свадьбы стал для них тройным праздником: они создали семью, в этот день открылся новый арт-объект, а местные жители их родного Вослебова отметили День села.

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